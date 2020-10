OFICIAL Mihaila a semnat cu Parma

Si CS Universitatea Craiova a confirmat, luni, transferul atacantului Valentin Mihaila la gruparea italiana."The Golden Boy Valentin Mihaila va juca in Serie A la Parma Calcio 1913 si va duce intotdeauna cu el toata dragostea suporterilor Universitatii Craiova. Suntem mandri ca la 20 de ani devine unul dintre cei mai valorosi tineri jucatori plecati din Europa de Est intr-un campionat din Big Four", se arata pe pagina de Facebook a clubului oltean.Suma transferului este de aproximativ opt milioane de euro.Mihaila, 20 de ani, este un jucator produs de CS Universitatea Craiova. El a jucat 43 de meciuri in Liga I, a marcat patru goluri si a oferit noua pase decisive.Parma ocupa locul 16 in Serie A, cu trei puncte, dupa trei etape.SURSA FOTO: Instagram / parmacalcio1913