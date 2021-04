Se pregateste o noua tehnologie revolutionara in fotbal: ar putea fi folosita la Mondialul din Qatar

Fostul antrenor al lui Arsenal doreste ca o noua tehnologie sa fie implementata la Cupa Mondiala din Qatar.Este vorba despre un sistem complet automatizat care sa anunte arbitrul asistent atunci cand un jucator este in ofsaid. Wenger a declarat cum va functiona acest sistem: "Ofsaidul automat inseamna ca sistemul VAR trimite o notificare directa pe ceasul asistentului pentru a-i semnala daca un jucator este sau nu in ofsaid"."Vedem acum cum multi jucatori sarbatoresc un gol, dupa care totul se prabuseste pentru ei. In plus, timpul de analiza in camera VAR este destul de lung", a precizat Wenger.