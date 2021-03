Foamea de fotbal face ravagii. Olandezii au scos la vanzare 5.000 de bilete pentru meciul nationalei. Timpul record in care s-au epuizat

"Asta arata ca oamenii sunt dornici sa se intoarca pe stadioane dupa un an de restrictii", a declarat, joi, Gijs de Jong, secretarul general al Federatiei Olandeze de Fotbal. KNVB a decis ca 5.000 de spectatori care au rezultate negative la testele pentru noul coronavirus vor putea asista la partida Olanda-Letonia, programata, in 27 martie, la Amsterdam, in preliminariile Cupei Mondiale din Qatar.Aceasta abordare face parte dintr-un studiu care ar putea contribui la o revenire treptata a spectatorilor pe stadioane.Cei care vor fi prezenti pe Johan Cruyff Arena vor fi plasati in diferite sectoare. Unii vor trebui sa poarte masca, altii, nu. Experimentul se desfasoara in colaborare cu guvernul olandez.Orasul Amsterdam urmeaza sa gazduiasca mai multe meciuri la turneul final al CE, in iunie.Citeste si: