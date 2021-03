Olanda si-a anuntat lotul pentru Europeanul de tineret. Jucatori de la Ajax, PSV si PSG. Prima adversara e Romania

Lotul Olandei este urmatorul:

Selectionerul Erwin van de Looi se baza pe un grup important de fotbalisti de la Ajax, PSV si Feyenoord, fortele traditionale din campionatul Olandei, dar si pe stranieri de la echipe importante din Europa, cum ar fi PSG , Leipzig, Fenerbahce sau FC Bruges.Portari: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax);Fundasi: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille ), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurrien Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).Mijlocasi: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabruck), Dani de Wit (AZ).Atacanti: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Noa Lang (Club Brugge).Distribuita in grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Olanda, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie 2021, in timp ce fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este urmatorul:24 martie, 22:00: Romania - Olanda;27 martie, 19:00: Ungaria - Romania;30 martie, 19:00: Germania - Romania.Fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Partidele vor fi in direct la TVR 1 si Radio Romania Actualitati.