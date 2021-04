15 ani de la cosmarul Boro: ce ar face Olaroiu diferit VIDEO

Calificarea Stelei in semifinalele Cupei UEFA ramana un moment de referinta in fotbalul romanesc, mai ales ca in sferturi a trecut de o alta echipa romaneasca, Rapid In semifinale, s-a consemnat totusi si cel mai dureros meci pentru fanii ros-albastrilor.Dupa ce a castigat cu 1-0 meciul tur cu Middlesbrough si a condus cu 2-0 in Anglia, Steaua a pierdut cu 4-2, cu un gol inscris de Maccarone in ultimele momente ale meciului."La semifinala cu Middlesbrough nu as schimba nimic. Poate doar un lucru. I-am zis lui Mihai Nesu sa strige catre un jucator sa cada un minut, ca sa rupem jocul. A strigat ceva, dar nu s-a intamplat nimic. L-am intrebat daca le-a spus si el mi-a raspuns: Oli, crezi ca eu mai tineam minte ce mi-ai zis tu?", a spus Olaroiu.Altadata, Olaroiu s-a gandit la o alta "schema"."Stiti ce-as schimba? Nimic! Incepe meciul, pictam fotbal, doua atingeri, numai devieri, 2-0 la pauza. Cum am luat golul de 2-1, panica totala, nu mai puteau sa degajeze nici mingea; cadea mingea in careu, 5 minute le lua s-o degajeze de-acolo, nu mai spun de pase.Cum dai delete intr-un computer, asa le-a dat lor la cap, nu mai aveau nimic. Singurul lucru pe care mi-l reprosez e ca n-am intrat in teren, trebuia sa intru pe teren. Ziceam ca am facut o prostie la cap si ma plimbam pe teren".