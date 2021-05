Olaroiu i-a facut campioni, acum isi vand si autobuzul: "Am trait o mare minciuna"

Bus for sale. pic.twitter.com/22V92SfzzU - FC JIANGSU Forever (@FCJiangsu) April 22, 2021

Citeste si: C um a petrecut Pep Guardiola dupa castigarea titlului Olaroiu a luat titlul cu FC Suning in China, insa patronul echipei, Zhang Jindong, a decis sa puna lacat pe club si toti jucatorii si antrenorii au ramas cu buza umflata. Salariile si primele promise nu se mai achita."Dupa un an in care impreuna cu jucatorii am facut eforturi foarte mari, am stat foarte mult inchisi, pentru ca se juca intr-un sistem << bubble >> si stateam cantonati cu lunile pentru meciuri si antrenamente. La sfarsit, nici macar nu ne-a multumit nimeni pentru ca am castigat titlul. Pe teren a fost singura sarbatoare.Cred ca toata lumea era suparata. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor. Deranjant e faptul ca nu au avut curaj. Daca eu sunt presedintele unui club vin si spun: << Asta e situatia, sa vedem ce putem sa facem >> . Nici macar nu au vrut sa apara. O lasitate rar intalnita. N-au venit nici macar sa discute, nu mai vorbim de restul de plati. Nu exista asa ceva pentru ei.Am trait o mare minciuna, asa se numeste. Ai castigat, dupa care totul s-a naruit. Presedintele a declarat imediat dupa castigarea trofeului ca e abia inceputul pentru ce va face cu Jiangsu Suning", a spus Olaroiu, pentru DigiSport.Mai mult, chinezul care detine si clubul italian Inter Milano a scos la vanzare toate activele clubului FC Suning, inclusiv autobuzul.