Olimpiu Morutan, dupa victoria de la Craiova: "Nu se supara nimeni daca era 3 sau 4-0"

"Ne doream sa castigam meciul acesta, trebuia sa luam cele trei puncte. A fost o saptamana dificila, ne pare rau ca am pierdut meciul cu CFR, dar mai e mult pana la sfarsitul campionatului si avem timp sa ne luam revansa", a declarat Morutan, conform news.ro"Trebuie sa fim mai atenti in fata portii. Astazi nu se supara nimeni daca era 3 sau 4-0. E mult pana la sfarsit si trebuie sa muncim foarte mult. Noi vrem pe primul loc", a precizat Morutan pentru posturile care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in Liga I.Citeste si: "Mamma mia". Cadou de Craciun pentru Cristiano Ronaldo. Ce surpriza i-a pregatit iubita Georgina