Ingrozitor. Un fotbalist din Anglia a fost amenintat cu o maceta in propria casa si jefuit

Persoane mascate au furat bijuterii si un ceas de lux din casa internationalului suedez de langa Altrincham, Greater Manchester, in weekend-ul trecut.Everton a comunicat ca ii ofera lui Robin si familiei sale toata sustinerea posibila. Politia din Manchester a fost contactata cu privire la acest jaf.In timpul spargerii, in locuita se aflau jucatorul , sotia lui si cei doi copii cu varste de de doi si cinci ani.Olsen, 31 de ani, a jucat noua meciuri pentru Everton, din octombrie, de cand a fost imprumutat pentru un sezon de la clubul italian AS Roma in octombrie.Acesta este al doilea caz de furt in care este vizata o persoana de la Everton. Antrenorul Carlo Ancelotti a fost, luna trecuta, si el victima unui furt, cand doi barbati au luat un seif din casa lui din Crosby, Merseyside.Seiful, care fusese deschis fortat, a fost gasit ulterior aruncat intr-o parcare.