FC Botosani - Universitatea Craiova 0-2, oltenii se duc la patru puncte de locul 2

Cicaldau si Gustavo au inscris golurile meciului, ambele din penalty, in repriza a doua.Oltenii sunt in continuare pe primul loc din Liga 1 , la patru puncte distanta de locul doi, ocupat de CFR Cluj , dar care are un meci mai putin, restanta cu FCSB FC Botosani: Ed. Pap - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Carlone - Ashkovski, Eduard Florescu, Ofosu - DugandzicRezerve: Hankic - Patache, Cimpanu, Mendoza, Holzmann, Babunski, Carlone, H. Keyta, R. FiliAntrenor: Marius CroitoruCraiova: Pigliacelli - St. Vladoiu, Cosic, Acka, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljic, MihailaRezerve: I. Popescu - Vatajelu, Balasa, I. Mitran, Qaka, Ivanov, Gustavo, Baiaram, Luis NituAntrenor: Cristiano Bergodi Arbitru: Radu Petrescu, Asistenti: Radu Ghinguleac si Mircea GrigoriuMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 4 - Koljic suteaza, dar respinge Pap greu in cornerMinutul 7 - Acka trimite cu capul putin pe langa poartaMinutul 17 - Pap scoate formidabil lovitura de cap a lui CosicMinutul 45+1 - Finalul primei reprizaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 48 - Harut trimite peste poarta din lovitura liberaMinutul 55 - ocazie mare, Dan Nistor trimite pe langa poarta din pozitie idealaMinutul 73 - Cicaldau inscrie din penalty pentru 0-1Minutul 80 - Pap respinge sutul lui BancuMinutul 90+4 - Gustavo face 2-0 din penaltyMinutul 90+ 4 - Finalul meciului