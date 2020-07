Medias- Craiova 1-2, oltenii inving greu in deplasare si trec pe primul loc din Liga 1

Mihaila si Cicaldau au inscris pentru olteni, care trec pe primul loc in Liga 1 , pentru prima data in acest sezon. CFR Cluj joaca duminica, la Giurgiu cu Astra. Gaz Metan : Plesca - Butean, Constantin, Larie, Moura - Droppa, Chamed - Romeo, Ciocan, Velisar - Bus.Rezerve: Popa, Avram, Nicula, Trif, Dogaru, Nielsen, R.Popa.Antrenor: Dusan Uhrin Jr.U Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Acka, Balasa, Bancu - Mateiu, Nistor, Cicaldau - Ivan, Koljic, Mihaila.Rezerve: Popescu, Vatajelu, Cosic, Ivanov, Qaka, Gustavo, Nitu, BarbutAntrenor: Cristiano Bergodi Arbitru: Ovidiu Hategan , asistenti: Octavian Sovre, Sebastian GheorgheMinutul 1- a inceput meciulMinutul 2 - ocazie imensa pentru Ciocan, dar respinge PigliaceliMinutul 19 - Koljic cu capul trimite putin pe langa poartaminutul 21- gol Medias, Roberto Romeo deschide scorulMinutul 39 - Mihaila egaleazaMinul 45+2 PauzaMinutul 54- Cicaldau face 2-1 pentru Craiova cu un sut plasatMinutul 65- Chamed suteaza senzational in baraMinutul 71 - Sergiu Bus este eliminat pentru injuriiMinutul 90 +5 - finalul meciului