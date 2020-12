Un fost selectioner al nationalei de fotbal a Croatiei a fost rapus de coronavirus

Conform news.ro, federatia croata a postat un anunt in social media, fara sa precizeze cauza decesului: "La varsta de 88 de ani, Otto Baric a trecut in nefiinta, astazi, la Zagreb. A fost unul dintre cei mai de succes antrenori croati si selectionerul Croatiei (2002-2004). Federatia Croata de Fotbal transmite condoleante familiei sale".De-a lungul carierei, Baric a antrenat numeroase echipe, intre care si VfB Stuttgart (1985-1986), Rapid Viena (1982-1985, 1986-1988) si Fenerbahce (1997-1998). Ultima data, el a pregatit nationala Albaniei, in 2006-2007. Cu Rapid Viena a obtinut zece trofee.Citeste si: Toni Petrea: "Sunt prea suparat ca sa deschid subiectul asta". Ce acuza antrenorul FCSB dupa esecul cu CFR