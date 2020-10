Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce un meci din play-off-ul pentru Euro 2020

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Conform news.ro, la meciul la care va dispune si de tehnologia VAR, Hategan ii va avea ca asistenti pe Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce al patrulea oficial desemnat a fost Sebastian Coltescu.In camera VAR se vor afla doi arbitri din Italia, Maco Guida si Marco Di Bello.Partida Scotia - Israel este una dintre cele doua semifinale ale Grupei C a play-off-ului si va avea loc joi, de la ora 21.45. Castigatoarea va intalni formatia care se va impune in duelul dintre Norvegia si Serbia.