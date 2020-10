Talisman pentru Lucescu? Ovidiu Hategan va arbitra meciul Dinamo Kiev - Juventus Torino, din Champions League

Conform news.ro, Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva va fi Sebastian Coltescu.Asistenti pentru VAR vor fi germanii Bastian Dankert si Harm Osmers.Nu e prima data cand Hategan arbitreaza echipa lui Mircea Lucescu in aceasta editie din Champions League, romanul fiind la centru si in mansa tur a play-off-ului, atunci cand Dinamo Kiev a castigat cu 2-1 contra lui Gent, luand o optiune importanta pentru accesul in faza grupelor.