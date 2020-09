Patronul spaniol de la Dinamo: "Ne asteptam sa gasim datorii ascunse ale clubului"

"Am facut un audit intern pentru a vedea cum sta situatia, din punct de vedere economic si juridic. Pot fi lucruri ascunse. Ne-am asumat datoriile existente ale clubului si facem auditul pentru a vedea daca exista si altele, care nu ne-au fost aduse la cunostinta. Noi suntem constienti ca sunt si alte datorii. Dar actele (n.r. - de vanzare a clubului) s-au semnat toate si au fost inregistrate. Aproape sigur vor aparea si alte datorii ascunse, de aceea am cerut auditul", a declarat Cortacero, conform news.ro.El a refuzat sa spuna ce suma a investit noul proprietar Benel International, o firma pe care a prezentat-o ca avand activitate in domeniul imobiliarelor. Cortacero a precizat ca datoriile vor fi achitate dupa finalizarea auditului si dupa o majorare de capital.Intrebat daca Nicolae Badea, care controleaza CS FC Dinamo, societate in insolventa, dar actionar la Dinamo 1948, compania care administreaza echipa din Liga I, ar putea face parte din Cosniliul de Administratie, Cortacero a raspuns: "Vom convoca Adunarea Generala si vom stabili cine va face parte din Consiliul de Administratie al clubului."Spaniolul a prezentat apoi noii conducatori ai FC Dinamo."Incepand de azi, avem o structura profesionista. Alejandro Couto Lago va fi director general al clubului, Rufo Collado, director sportiv, Dorin Serdean, presedinte executiv, Marcos Rubino, coordonatorul academiei clubului", a declarat Cortacero, care a adaugat ca fostul international Cornel Dinu va avea si el un loc in noua conducere, in functie de starea lui de sanatate.