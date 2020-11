Dinamo a confirmat oficial infectarea cu Covid a actionarului majoritar, Pablo Cortacero

"Am discutat aseara cu Pablo, era in spital. A avut simptome specifice, probleme cu respiratia, dar se simte mai bine dupa cateva zile de spitalizare. Speram sa iasa din spital in cel mai scurt timp, sa fie trimis acasa sub tratatament specific. Pablo face un apel la unitate in aceste momente complicate pentru fiecare dintre noi. Nu este simplu de rezolvat toate problemele in aceasta pandemie. Tuturor prietenilor mei le transmit ca sunt in fiecare zi la birou pentru a gasi cele mai bune solutii de organizare in cadrul clubului", a declarat Alex Couto Lago pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.Urmatorul meci al echipei Dinamo Bucuresti in aceasta editie de campionat este programat duminica, 8 noiembrie (ora 21:00), in deplasare, cu Viitorul Constanta, in etapa a zecea din Liga 1