"Era turta de beat!" Daniel Pancu a intrat in colimatorul suporterilor Rapidului

A fost de ajuns un singur esec pentru ca apele sa se tulbure la Rapid Imediat dupa meci, Daniel Pancu si Marius Sumudica au intrat in diect la DigiSport pentru a critica jocul echipei rapidiste."Jocul din aceasta seara m-a dezgustat! O echipa care are superioritate numerica nu poate emite pretentii la promovare daca nu trage un sut la poarta, daca nu are un corner. Echipa Rapidului din momentul de fata nu cred ca are mai mult de doi jucatori care sa faca fata la Liga 1 . Vorbesc asa, la general. Craiova are o echipa solida, este bine organizata in teren. Rapid a aratat rau si a aratat rau si la Timisoara. Mihai Iosif are cel mai mare noroc din viata lui ca antreneaza Rapidul, dar echipa este in cadere", a spus Pancu, in cadrul emisiunii Digi Sport Special.Pe multa lume a surprins aceasta tirada, dar Pancu a parut ca nu se afla "in apele lui". Suporterii rapidisti au reactionat imediat pe retelele de socializare, subliniind starea euforica in care se regasea fostul antrenor si jucator."Era turta de beat Pancu", a scis un suporter. "Unii au baut mai mult decat trebuia si au asteptat la cotitura infrangerea aceasta", a scris un altul.Fostul jucator si antrenor al rapidistilor a trecut prin mai multe aventuri bahice in cariera lui. Un episod s-a petrecut dupa meciul Chelsea - Besiktas, cand a petrecut alaturi de Mutu si a ratat avionul de intoarcere la Istanbul.Intr-o alta seara, a fost lovit de Tamas, cand ambii erau sub influenta bauturilor.O perioada el a avut carnetul suspendat pentru ca fost prins baut la volan.