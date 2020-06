Pancu este noul presedinte al FC Rapid

Ziare.

com

"Am semnat contractul de presedinte, sper sa fie pe o perioada cat mai lunga, pentru ca aici este casa mea, aici sunt apreciat...", a declarat Pancu, potrivit fcrapid.ro.Daniel Pancu va ocupa functia ce i-a apartinut pana acum lui Ovidiu Burca, acesta urmand a fi director general.In varsta de 42 de ani, Pancu a evoluat pentru Rapid in 11 sezoane, reusind sa inscrie peste 100 de goluri in tricoul alb-visiniu. Daniel Pancu a fost si antrenor al FC Rapid pana in luna martie.