Scandal la Poli Iasi. Pancu a vrut sa-l dea afara pe Andrei Cristea. "L-am scos din lot"

"Andrei Cristea nu e in lot pentru partida de la Voluntari, e o decizie a mea. E legat strict de forma lui sportiva, de motivatie, entuziasm in acest moment. La mine lucrurile sunt foarte clare, toti jucatorii, indiferent de varsta sau valoare, sunt tratati egal.Si eu am considerat in urma sedintelor de pregatire din aceasta saptamana ca el nu e fericit in acest moment. Sper sa isi revina cat mai repede, sa se antreneze la capacitatea lui maxima, sa fie liderul din vestiar si nu avem nicio problema", a spus antrenorul."Intr-adevar, luni luasem hotararea sa renunt la el pentru ca inainte cu trei zile de meciul cu FC Viitorul a parasit antrenamentul fara niciun motiv, am crezut eu.Nu am mai discutat apoi cu el pana duminica si normal ar fi fost sa vina sa imi spuna ce s-a intamplat pentru ca a plecat pur si simplu de pe teren. Luni, dupa ce am luat decizia i-am trimis si un mesaj. Atunci mi-a explicat ca a fost o lipsa de comunicare din partea doctorului, doctor care intre timp nici nu mai e la echipa.Am acceptat cu greu (n.r. - explicatia), am zis OK pentru ca e Andrei Cristea, un jucator special care face parte din istoria clubului. Sper sa nu se faca un caz din acest lucru pentru ca este doar o decizie a antrenorului.Eu raspund de un grup si principalele calitati trebuie sa fie motivatia si entuziasmul. Daca o perioada aceste lucruri lipsesc e normal ca tu, jucator, sa stai acasa sa te odihnesti, iti revii si te intorci reincarcat la echipa", a adaugat Daniel Pancu.Echipa de fotbal CSM Poli Iasi intalneste, sambata, de la ora 14:30, in deplasare, formatia FC Voluntari, intr-o partida contand pentru etapa a 10-a a Ligii I.