Pe cine vrea sa puna primarul Pandele presedinte la FC Voluntari

"In momentul in care am auzit ca-l aduc pe Gabi Tamas la echipa, va dau cuvantul meu de onoare ca m-am speriat, pentru ca aveam o imagine deformata despre Gabi Tamas, prin ceea ce a fost prezentat la televizor, anumite intamplari nefaste pentru el. In schimb, in aceste luni de cand este la FC Voluntari, am descoperit un om extraordinar, un om care a reusit sa fie un liant si sa stabileasca un echilibru in echipa si in urma cu 2-3 saptamani am avut o discutie si i-am spus ca voi ruga consiliul de administratie sa analizeze din punct de vedere legal daca se poate sa faca o propunere pentru o functie in conducerea FC Voluntari. Eu voi propune consiliului de administratie si consiliului local ca Ioan Andone sa devina presedinte al consiliului consultativ al intregului sport din Voluntari, functia suprema in sportul din orasul nostru, in care avem peste 2.000 de copii legitimati. Lui Gabi Tamas i-am spus ca daca ne vom salva il voi ruga sa accepte, daca va fi de acord consiliul de administratie, functia de presedinte executiv al FC Voluntari. Eu dau credibilitate maxima oamenilor, pornesc de la prezumtia de nevinovatie suta la suta chiar daca unul a iesit din detentie si si-a ispasit pedeapsa, eu ii acord incredere", a declarat Pandele, la Digi Sport, conform news.ro.Dupa meciul cu Dunarea Calarasi, Tamas a spus ca inca nu a decis daca se va retrage din activitatea de jucator."Este problema mea pe care o voi discuta cu clubul. Vom discuta zilele acestea ce se va intampla cu mine, daca voi pleca, daca voi ramane, nu stiu.(n.r.- Urmeaza) Petrecere, bineinteles! Pai s-a terminat acum, gata!. Eu nu am bonus de salvare, eu am venit sa pun osul la bataie si sa-i ajut cat pot de bine. La anul, FC Voluntari va avea alta fata", a afirmat el.FC Voluntari a ramas in Liga I, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), pe Dunarea Calarasi, locul 4 in liga a II-a, in returul barajului. Oaspetii au jucat in zece jucatori din minutul 54. Ilfovenii s-au impus si in tur, cu 2-1.Au marcat: Droppa '7, Betancor '18, Armas '79, Achim '86 (p).