L-au dat disparut! Un fotbalist roman de top a fugit de la echipa sa

"In cazul fotbalistului nostru Costel Pantilimon, care fara sa isi motiveze absenta nu s-a prezentat la antrenamentul de astazi, s-a facut o constatare notariala. Jucatorul in cauza nu a trimis la club vreo scutire sau informare de reziliere.Anuntam cu respect ca vom recurge la toate caile legale in cazul acestui fotbalist care a actionat contrar contractului sau si a aratat o atitudine care este departe de profesionalism", a precizat Denizlispor. Costel Pantilimon este legitimat la Denizlispor din septembrie 2020 si are contract pana la 31 mai 2022, scrie news.ro. Costel Pantilimon (34 de ani) are 27 de selectii la echipa nationala a Romaniei.Cel poreclit Gulliver pentru statura sa impresionanta (2.03), a mai jucat la echipe precum Poli Timisoara Manchester City , Sunderland, Nottingham Forest, Watford sau Deportivo.