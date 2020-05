PAOK Salonic, fosta echipa a lui Razvan Lucescu, a facut o oferta importanta pentru un international roman de tineret

Ziare.

Andrei Chindris de la FC Botosani ar putea ajunge la campioana elena, mai ales ca banii de transfer ar putea rezolva si marile probleme financiare ale moldavilor, care au datorii insumate de peste 200.000 de euro, dupa cum scrie cotidianul Gazeta Sporturilor Dupa ce discutiile cu cei de la Valencia mai degraba au trenat, oficiallii celor de la FC Botosani s-au orientat catre oferta de la PAOK.Chindris, 21 de ani, a mai primit insa si alte oferte din La Liga, pe langa Valencia, dar este dorit insistent si de patronul celor de la FCSB Chiar si patronul Valeriu Iftime a confirmat negocierile dintre clubul sau si grecii din Salonic: "Un impresar mi-a cerut sa mearga sa negocieze transferul lui Chindris la o echipa din Spania. Imprumut cu 120.000 si optiune de cumparare. Are oferta scrisa foarte buna din alta tara. Pana pe 15 au timp de raspuns. In opinia mea e o oferta serioasa, e din Grecia", a recunoscut acesta la DigiSport.Chindris e fundas central, nascut la Cluj-Napoca, joaca la Botosani din 2017 si mai are contract cu moldovenii pana vara viitoare. Cota sa de piata momentan e de 800.000 de euro.D.A.