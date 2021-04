Clipe de teroare intr-o locuinta din Roma. "Si eu am fost jefuita, in aceeasi casa"

Smalling, sotia sa si fiul lor in varsta de doi ani dormeau in momentul in care in locuinta lor din Roma au patruns trei barbati inarmati si mascati. Cei trei l-au obligat pe fotbalist sa deschida seiful si sa le dea un Rolex, bijuterii si alte obiecte pretioase.Sotia jucatorului a sunat la politie la ora 05:00 dimineata.La o zi distanta, una dintre reactii i-a apartinut unei cunoscute jurnaliste de sport, Paola Ferrari , care a trait o experienta similara, in aceeasi locuinta."Jaf in casa lui Smalling. Si eu am fost jefuita, in aceeasi casa, acum doi ani. De ce se repeta aceasta poveste dupa doi ani?", a mentionat frumoasa ziarista pe Instagram.