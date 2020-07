Parisul va gazdui primul meci de fotbal cu spectatori din vestul Europei

Pe Stade Oceane, de 25.000 de locuri, vor putea fi prezenti 5.000 de spectatori, respecatnd masurile sanitare si de distantare. Clubul din Ligue 2 a pus in vanzare 4.000 de bilete si a oferit totodata 1.000 de invitatii.Desi pretul unui bilet nu a fost mic, intre 30 si 60 de euro, tichetele s-au vandut repede.Cei norocosi vor trebui sa stea cel putin la un loc departare de alt spectator, cu exceptia celor care vin in grup, sa poarte masca, sa se spele pe maini cu gel hidroalcoolic si sa respecte circuitele de acces si evacuare.Intre cei care vor fi prezenti in tribune se vor afla Edouard Philippe, care a demisionat din functia de premier pentru a redeveni primarul orasului Le Havre, si ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu."Edouard Philippe este presedintele aglomerarii urbane, asa ca este intotdeauna binevenit pe stadion. Stiu ca este pasionat de sport. A venit pe stadion cand era primar al Le Havre. El revine pe stadion acum ca este primar din nou primar al Le Havre. Da, da, el va fi prezent la meciul din aceasta duminica, la fel ca doamna Maracineanu, ministrul Sporturilor", a declarat Pierre Wantiez, directorul general al Le Havre AC."Sper ca spectatorii vor intelege ca este in interesul tuturor sa urmeze cu atentie instructiunile pentru ca fanii sa revina pe stadioane", a mai spus el.Campionatul francez a fost oprit definitiv inca din mai, dar PSG trebuie sa joace finalele Cupei Ligii (31 iulie, cu Lyon) si Cupei Frantei (24 iulie, cu Saint-Etienne) si in august, in Liga Campionilor.viewscnt