Dezastru pentru Parma pe teren propriu, cu Dennis Man si Mihaila in teren. Echipa romanilor, pe loc retrogradabil in Serie A

Parma a pierdut fara drept de apel intalnirea, oaspetii impunandu-se cu un categoric 3-0, goluri marcate de Barrow, in minutele 15 si 33, respectiv Orsolini, in minutul 90+2. Antrenorul D'Aversa a apelat la serviciile lui Dennis Man in minutul 46 , in timp ce Valentin Mihaila a fost aruncat in lupta in minutul 70, fara ca cei doi romani sa-si poata ajuta echipa.In urma acestui rezultat, Parma ramane pe locul 19 in Serie A (penultimul), o pozitie retrogradabila.Citeste si: