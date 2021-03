Drama pentru romanii de la Parma. Mihaila a dat un gol si o pasa de gol, dar finalul a fost de cosmar

Mihaila si Man au inceput partida ca rezerve, insa au fost introdusi pe teren in minutele 46, respectiv 62. Ulterior, Mihaila a pasat decisiv la golul de 2-2 marcat de Kurtic pentru ca in minutul 90 sa puncteze pentru 3-2, acesta fiind primul sau gol in Serie A.Din pacate pentru Parma, Fiorentina a egalat in minutul 90+4 printr-un autogol al fundasului Iacoponi. La gazde, tanarul Louis Munteanu (18 ani) a fost rezerva. In urma acestui rezultat, Parma ramane pe penultima pozitie a clasamentului, una retrogradabila.Citeste si: