Dezastru pentru romanii de la Parma. Dennis Man a "adormit", Mihaila ca si inexistent. Reactiile din presa italiana

Pentru Parma a marcat Pelle '16, iar pentru Genoa a punctat Scamacca '50, '69.Dennis Man a fost integralist la Parma, in timp ce Valentin Mihaila a intrat pe teren in minutul 64, in locul lui Karamoh.Dupa meci, presa italiana a criticat prestatia jucatorilor Parmei, iar Man si Mihaila n-au scapat de reactiile negative."Man a inceput bine, dar a adormit la mijlocul meciului", a scris site-ul eurosport.it. despre romanul care a ratat doua bune oportunitati de a marca. "Mereu periculos, dar niciodata cinic", au mai scris italienii. In schimb, Valentin Mihaila a fost ca si inexistent in jumatatea de ora in care s-a aflat in joc, jurnalistii din Cizma remarcand ca mijlocasul n-a reusit sa repete evolutiile bune din ultimele etape. "A intrat pe teren, dar nu s-a vazut", a punctat paramatoday.itIn clasament, Parma este pe locul 19, cu 19 puncte, iar Genoa este pe 13, cu 31 de puncte.