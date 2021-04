Antrenorul Parmei da vina pe nationala lui Radoi. De ce nu joaca Mihaila

Pentru gazde, orice punct conteaza, in tentativa lor de a se salva de la retrogradare. Antrenorul Parmei, Robero D'Aversa, l-a selectat in lot pe Dennis Man , dar nu si pe Valentin Mihaila , usor accodentat.Antrenorul a explicat care e situatia internationalului roman."Cand am ajuns eu, Mihaila nu juca prea mult si avea probleme musculare. De atunci a devenit un titular. Nu s-a intors de la echipa nationala in cea mai buna forma si, avand in vedere ca nu era 100% in forma, nu a inceput ultimul nostru meci ca titular. Incercam sa ne protejam talentele".