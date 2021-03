Cat costa Mihaila dupa parcursul fabulos de la Parma

Fotbalistul roman a marcat primele sale goluri in Serie A si a atras atentia cluburilor importante din Italia.Conform lui Giovani Becali , impresarul sau, Napoli il vrea pe Mihaila."Eu am o relatie buna cu domnul De Laurentiis. In Italia, in general am relatii bune. In vara se vor trage liniile, nu sunt eu care sa dau transferul sau sa il vand pe Mihaila. E proprietatea Parmei si Parma va decide", a spus Giovani Becali pentru sport.ro Parma i-a stabilit deja un pret lui Mihaila: nu il va ceda sub 30 de milioane de euro.In cazul in care l-ar vinde pe fotbalistul roman, ar fi un profit imens pentru Parma.Italienii l-au cumparat de la Universitatea Craiova pentru 8,5 milioane de euro.CITESTE SI: