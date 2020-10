Partida Dinamo-Astra, amanata in urma cazurilor de COVID-19 de la formatia giurgiuveana

"Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a decis amanarea meciului Dinamo Bucuresti - Astra Giurgiu dupa cazurile de COVID-19 confirmate la echipa din Giurgiu. Dinamo Bucuresti - Astra Giurgiu, contand pentru etapa a 9-a a Ligii I, ar fi trebuit sa se joace in aceasta seara, la ora 21:00, fara spectatori, pe Arena Nationala", a anuntat clubul Dinamo pe site-ul sau oficial.De asemenea, Federatia Romana de Fotbal ( FRF ) a anuntat ca meciul Dinamo 2 - Metalul Buzau, programat sambata, de la ora 15:00, pe Stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, in etapa a 8-a a Ligii a III-a, a fost reprogramat la 10 noiembrie (ora 14:00), dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri pozitive la COVID-19 in randul componentilor formatiei buzoiene.Cincisprezece jucatori din lotul echipei Astra au fost testati pozitiv la coronavirus inaintea partidei cu FC Dinamo, vineri fiind depistate alte douasprezece cazuri la echipa a doua a gruparii giurgiuvene.De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I (FC Dinamo, FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu, FCSB , FC Arges, UTA, Chindia Targoviste, FC Viitorul Constanta, FCSB, FC Hermannstadt si FC Voluntari) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara , Turris Oltul Turnu Magurele, FC U Craiova 1948, Pandurii Targu Jiu, FC Farul Constanta, CSM Resita, FK Csikszereda, FC Rapid , Ripensia Timisoara, Gloria Buzau, ''U'' Cluj, ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum zece cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.De asemenea, in cadrul echipei nationale de tineret a Romaniei, care a participat la partidele cu Ucraina si Malta din preliminariile Campionatului European Under 21 de anul viitor, au fost depistati pozitiv la COVID-19 noua fotbalisti plus un membru al staff-ului tehnic.