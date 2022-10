Partida fabuloasa in Italia. Napoli revine incredibil si bate Lazio!

Partida nebuna in Serie A! Napoli a castigat cu 4-3 impotriva lui Lazio Roma, dupa o revenire de senzatie in care Cavani, calaul Stelei, a inscris de trei ori.

Lazio a condus de doua ori, cu 2-0 si 3-2, insa a sfarsit invinsa pe San Paolo, stadionul unde speranta nu moare niciodata.

Mauri (min.29) si Andre Dias (min.57) au marcat pentru Lazio, dar in doar doua minute gazdele au reusit sa egaleze, prin Dossena (min. 60) si Cavani (min.62).

Lazio a avut un gol anulat eronat in minutul 65, pentru ca peste trei minute sa treaca din nou in avantaj, dupa autogolul lui Aronica.

Biava a primit cartonasul rosu in minutul 80 si misiunea gazdelor a fost mai usoara. Cavani si-a luat rolul de golgheter-salvator in serios si a mai marcat de doua ori, in minutele 82 si 88, pentru o victorie de bagat in cartea de istorie.

C.M.

