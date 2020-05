Pas important pentru reluarea Premier League

Ziare.

Premier League a postat un comunicat dupa reuniunea cu reprezentantii celor 20 de cluburi in care se precizeaza ''ca echipele sunt capabile din acest moment sa permita antrenamentul colectiv si angajarea jucatorilor in tackling, dar cu minimizarea oricarui contact direct nejustificat. Prioritatea Premier League ramane sanatate si bunastarea tuturor participantilor sai''.Cluburile engleze au reluat de saptamana trecuta antrenamentele in grupuri mici de jucatori, cu mentinerea distantarii fizice, conform unor protocoale stricte de sanatate.Faza a doua votata de cele 20 de cluburi permite antrenamentele cu grupuri de pana la zece jucatori care lucreaza impreuna si permite contactul fizic intre jucatori.In urma testarilor printre jucatori si antrenori , s-au inregistrat opt cazuri pozitive, inclusiv fundasul Adrian Mariappa (Watford), portarul Aaron Ramsdale (Bournemouth) si antrenorul secund Ioan Woan (Burnley).Premier League a fost suspendat pe 13 martie si au mai ramas de disputat 92 de meciuri . In clasament, Liverpool ocupa primul loc cu 82 puncte, cu un avans de 25 puncte fata de Manchester City , locul 2, campioana en titre.Data cea mai probabila de reluare a sezonului in Premier League este 12 iunie.