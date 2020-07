Patronul clubului Lille a cumparat gruparea belgiana Mouscron

Noua sau zece jucatori de la Liile vor intari noua acizitie a lui Lopez, care ocupa locul 10 in clasament, in momentul in care sezonul a fost oprit definitiv in Belgia."Ideea este ca Mouscron sa devina o platforma in Belgia pentru a atrage tineri jucatori belgieni si nu o extensie a clubului Lille.A avea un cap de pod in Belgia este formidabil. Cand vedem echipa lor nationala , prezenta internationalilor belgieni in cele mai bune echipe din lume, nu putem decat sa salutam sistemul de formare belgian.Daca iti place fotbalul si vrei sa-ti largesti orizontul pe esichierul european, este bine sa fii prezent in Pro League", a declarat Lopez, potrivit lequipe.fr."Nu LOSC cumpara Mouscron, ci eu. Una dintre companiile mele preia Mouscron. Deci Mouscron nu este un club de satelit.Intr-o prima faza, Lille va oferi jucatori tineri de un anumit nivel care nu au ocazia sa castige suficienta experienta in meciurile rezervelor.Sportiv, obiectivul va fi ca echipa sa se stabileasca in apele calme ale Pro League, sa se afirme, apoi sa aiba ambitii specifice lui Mouscron, si anume sa joace in partea superioara a clasamentului din al doilea sezon", a adaugat omul de afaceri hispano-luxemburghez.Mouscron a obtinut in extremis dreptul de a participa in prima liga belgiana, sezonul viitor, gratie unei scrisori de intentie semnata de Gerard Lopez, acesta din urma oferind suport logistic si financiar de 6 milioane de euro. Lopez a cumparat pachetul majoritar de actiuni al Royal Excel (94 la suta) de la Pairoj Piempongsant.