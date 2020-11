Patronul de la CFR Cluj il vrea antrenor pe Adrian Mutu. Prima reactie a "Briliantului, dezvaluita de Razvan Burleanu

"Vom aduce rapid antrenor. Eu il vreau pe Mutu, am incredere in Adi, dar vom vedea", a declarat patronul CFR-ului, Nelutu Varga, dupa ce a renuntat la Dan Petrescu "Directorul tehnic al FRF a discutat cu Adrian Mutu astazi, iar el a infirmat ca a fost contactat pentru o astfel de propunere. Contractul sau a fost prelungit dupa obtinerea calificarii, deci el este selectionerul nationalei U21 a Romaniei", a declarat Burleanu, intr-o conferinta de presa, conform news.ro.El a mai spus ca nu s-a pus problema inlocuirii lui Mirel Radoi de la prima reprezentativa.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului