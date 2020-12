Patronul spaniol de la Dinamo, atacat din toate partile: "Sunt 100 de familii care depind de banii care trebuie sa vina"

Astfel, Alex Couto, aflat in functia de director general, spune ca promisiunile financiare ale lui Cortacero trebuie indeplinite cat mai repede."Trebuie sa ne descurcam cu ce avem. Sunt 100 de familii care depind de banii care trebuie sa vina de Craciun. Nu e o treaba despre care sa facem glume, nu stiu cand va veni Cortacero in Romania", a declarat Couto dupa meciul Dinamo - Poli Iasi (4-1)."Sunt foarte ingrijorat in legatura cu situatia. Nu am luat salariul de doua luni si jumatate. Nu e confortabil pentru nimeni", a completat oficialul dinamovist.Citeste si: VIDEO Gestul obscen cu care cel mai bogat pilot din Formula 1 si-a distrus cariera. Fotomodelul care i-a sucit mintile