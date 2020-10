Patru dintr-o lovitura. Jucatorii de la FC Barcelona care si-au prelungit contractele

Conform news.ro, cei in cauza sunt portarul Marc-Andre ter Stegen si jucatorii Gerard Pique, Clement Lenglet si Frenkie de Jong.Pique si-a prelungit contractul pana in iunie 2024, iar clauza de reziliere a fost stabilita la 500 de milioane de euro. Contractul sau se va baza pe atingerea unui anumit numar de meciuri jucate, dupa sezonul 2021/2022. Pique va avea 37 de ani la finalul noului contract.Si Ter Stegen are o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, in timp ce data de incheiere a intelegerii este iunie 2025.Lenglet si De Jong au semnat contracte pana in 2026. In cazul lui Lenglet, clauza de reziliere este de 300 de milioane de euro, in timp ce clauza lui De Jong este de 400 de milioane de euro."Aceste acorduri au fost incheiate dupa saptamani de negocieri si includ o ajustare temporara a salariilor din cauza circumstantelor actuale provocate de criza Covid-19 ", se arata intr-un comunicat al FC Barcelona, publicat la o ora dupa victoria catalanilor, cu 5-1, in meciul cu Ferencvaros, din Liga Campionilor.