Patru absente importante pentru Irlanda de Nord in meciul cu Romania

Davis si Lafferty absenteaza din lot din motive personale, in timp ce McGinn si Thompson sunt accidentati. Primii doi jucatori au evoluat in meciul tur, disputat, la 4 septembrie, in Romania, scor 1-1.Miercuri, de la ora 21.45, Romania va juca impotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partida din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor.In acest moment, clasamentul grupei, fara rezultatul meciului Romania - Norvegia care va fi stabilit de UEFA este urmatorul: 1. Austria - 12, 2. Norvegia - 9, 3. Romania - 4, 4. Irlanda de Nord - 1.CITESTE SI: