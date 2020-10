Dinamo a anuntat transferul lui Paul Anton. Internationalul roman se intoarce dupa 3 ani la gruparea din "Stefan cel Mare"

Ultima oara la Krylya Sovetov (Rusia), Paul Anton a mai jucat in doua perioade la Dinamo Bucuresti (septembrie 2015-iulie 2016 si iulie 2017-decembrie 2017) si a adunat 54 de meciuri si 8 goluri in tricoul alb-rosu.Noul jucator al echipei din "Stefan cel Mare" a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si a semnat un contract cu Dinamo Bucuresti pentru urmatoarele doua sezoane.Din ianuarie 2018 pana in aceasta vara, Paul Anton a adunat 53 de partide si 7 goluri in prima liga a campionatului din Rusia pentru Anzhi si Krylya Sovetov. De asemenea, 12 selectii are Paul Anton pentru echipa nationala a Romaniei si 6 meciuri pentru reprezentiva sub 21 de ani a tricolorilor.