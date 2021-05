Incredibil: ce pedeapsa au primit jucatorii unei echipe din Italia dupa ce au retrogradat. Antrenorul Pippo Inzaghi a suferit si el

Benevento a cazut matematic in Serie B dupa rezultatul de egalitate, scor 1-1, inregistrat pe teren propriu, impotriva formatiei Crotone, care a jucat din minutul 24 in zece fotbalisti, in penultima etapa . Intr-un meci reprogramat, Torino a castigat un punct pe terenul formatiei Lazio (0-0) si s-a salvat de la retrogradare. Fanii ultras ai echipei l-au indemnat pe presedintele Oreste Vigorito sa-i pedepseasca pe jucatori si pe antrenorul Pippo Inzaghi refuzand sa le plateasca biletele de avion de avion si sa-i faca, astfel, sa calatoreasca 12 ore dus cu autocarul. Potrivit Sky Sport Italia, clubul a fost de acord si echipa a ajuns epuizata la celalalt capat al tarii pentru jocul cu Torino.Echipa din sud a reusit un rezultat de egalitate in partida de duminica seara, 1-1, dar termina campionatul pe locul 18, primul retropgradabil, la patru puncte de Cagliari si Torino, de pe locurile 16 si 17.