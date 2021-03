La 80 de ani, Pele s-a vaccinat impotriva COVID - 19

Cu acest prilej, el si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare regulile puse in aplicare din cauza pandemiei de coronavirus."Este o zi de neuitat, am primit vaccinul! Pandemia nu s-a terminat inca. Trebuie sa ramanem disciplinati pentru a proteja vieti, pana cand multi oameni vor primi vaccinul. Va rog sa continuati sa va spalati mainile si sa ramaneti acasa, daca este posibil.Cand iesiti, va rog sa nu uitati masca si sa pastrati distanta sociala. Acest lucru va trece daca ne putem gandi la altii si daca ne putem ajuta reciproc", a scris el pe Instagram.Serviciul de presa al lui Pele nu a specificat unde a avut loc vaccinarea, ce tip de vaccin a fost utilizat si nici daca a fost prima sau a doua doza.CITESTE SI: VIDEO Imagini colosale cu Zlatan Ibrahimovic pe scena Festivalului de la Sanremo. "Zlatan, sunt 26 de artisti. Nu, sunt 22, restul de 4 ii trimitem la Liverpool ca ei cauta fundas i"