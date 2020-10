Legendarul Pele se apropie de 80 de ani: "Am ajuns la aceasta varsta inca lucid"

"Vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru sanatatea mea si pentru faptul ca am ajuns la aceasta varsta inca lucid, nu mai inteligent, dar lucid", a afirmat pe un ton de gluma fostul mare jucator brazilian, multumind, totodata, tuturor celor care i-au transmis mesaje de sustinere si de felicitare in ajunul zilei sale de nastere, el urmand sa implineasca vineri 80 de ani, conform agerpres.ro."Sper ca atunci cand voi muri, Dumnezeu ma va primi in acelasi fel in care am fost primit in lumea intreaga gratie fotbalului", a adaugat triplul campion mondial.Izolat la domiciliul sau din cauza pandemiei de coronavirus, Pele a avut probleme de sanatate in ultimii ani. In aprilie 2019, dupa o intalnire cu campionul mondial francez Kylian Mbappe, el a fost spitalizat pentru o infectie urinara severa.