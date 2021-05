Pep Guardiola l-a dat de gol pe atacantul Aguero: "Va evolua alaturi de cel mai bun jucator din toate timpurile"

"Poate voi dezvalui un secret...Sergio este aproape sa ajunga la un acord cu clubul meu de suflet, Barca. Va evolua alaturi de cel mai bun jucator din toate timpurile, Lionel Messi . Si sunt destul de sigur ca ii va placea si va face clubul meu, Barcelona , din ce in ce mai puternic", a declarat Guardiola, la BBC.Duminica, Manchester City a terminat campionatul in stil de mare campioana, scor 5-0, acasa, cu Everton (De Bruyne '11, Gabriel Jesus '14, Foden '53, Aguero '71, '76).Guardiola l-a trimis pe teren pe Sergio Aguero in minutul 65, in locul lui Mahrez, si argentinianul a marcat doua goluri la ultima lui aparitie in tricoul "cetatenilor".Golul al doilea, cel cu numarul 184 pentru City, ii ofera recordul de reusite ale unui jucator pentru un singur club in Premier League, detinut pana duminica de Wayne Rooney (183 pentru Manchester United ).Kun Aguero va fi onorat cu o statuie la Etihad Stadium, alaturi de Vincent Kompany si David Silva.