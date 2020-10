Pep Guardiola a sarit in apararea lui "Kun" Aguero. Atacantul lui City a atins-o in zona gatului pe arbitra meciului cu Arsenal

Faza s-a petrecut in finalul primei reprize, cand o semnalizare a arbitrei de tusa l-a nemultumit pe Aguero. Astfel, inainte de a-si relua locul in teren, argentinianul a atins-o discret pe Sian Massey-Ellis in zona gatului, comportament care a starnit un val de reactii critice."Sergio e cea mai amabila persoana pe care am intalnit-o in viata mea. Asa ca trebuie sa cautati problemele in alta parte, nu aici", a spus Guardiola.Citeste si: VIDEO Atacantul Sergio Aguero, prins in "ofsaid" cu arbitra de linie. Atingerea care a scandalizat Anglia