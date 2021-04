Visul lui Pep Guardiola la Manchester City a fost spulberat. Ce s-a intamplat in semifinala Cupei Angliei cu Chelsea

Unicul gol al partidei de pe Wembley a fost reusit in minutul 55 de marocanul Hakim Ziyech. Acesta a profitat de o iesire gresita a lui Zack Steffen, care in mod obisnuit este portarul de rezerva al lui City. Victoria lui Chelsea este una meritata, in fata unui adversar care a parut obosit, noteaza presa internationala.In minutul 48, Kevin De Bruyne fusese inlocuit din cauza unei probleme la glezna dreapta.Meciul a fost precedat de un minut de reculegere in memoria printului Philip, ale carui funeralii au avut loc sambata. Chelsea a spulberat astfel visul lui Manchester City de a obtine in acest sezon patru trofee: campionatul, Cupa Angliei, Cupa Ligii engleze si Liga Campionilor. In campionat , Manchester City este lider autoritar, cu 74 de puncte dupa 32 de jocuri, la 11 puncte de a doua clasata, Manchester United , ce are un meci mai putin disputat.Echipa antrenata de Pep Guardiola poate castiga duminica viitoare finala Cupei Ligii engleze, fiind favorita in finala cu Tottenham Hotspur . In aceasta saptamana, ea s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, unde va primi replica lui PSG A doua semifinala a Cupei Angliei le opune sambata pe Leicester City si Southampton. Finala este programata pe 15 mai.