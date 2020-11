Pep Guardiola si-a decis viitorul la Manchester City: "Calatoria continua"

Guardiola, 49 ani, a preluat Man City in 2016, cu care a castigat doua titluri, Cupa Angliei, Cupa Ligi engleze (3) si Supercupa Angliei (2). Liga Campionilor a ramas singura competitie in care City nu a reusit sa ajunga nici macar in faza semifinalelor."De cand am ajuns la Manchester City, am fost facut sa ma simt binevenit atat in club cat si in oras. De atunci am reusit foarte multe impreuna, am marcat goluri , am castigat jocuri si trofee, suntem cu totii foarte mandri de aceste succese", a declarat Guardiola."Prelungirea contractului lui Pep este urmatorul pas firesc intr-o calatorie care a evoluat de-a alungul anilor. Este un rezultat al increderii reciproce si al respectului care exista intre el si club", a declarat presedintele lui City, Khaldoon Mubarak. "Calatoria continua" a fost mesajul cu care a fost facut anuntul pe site-ul oficial.City, sub bagheta lui Guardiola, a devenit primul club din Anglia care a strans 100 puncte intr-un sezon (2017/2018).Actualul sejur de cinci ani la un singur club este cel mai lung de cand Guardiola activeaza ca antrenor. El a petrecut patru ani pe banca Barcelonei si alti trei la Bayern Munchen , inainte de a ajunge in Premier League.In acest sezon, Manchester City ocupa locul zece, cu un meci mai putin disputat dupa opt etape, la sase puncte de liderul Leicester City.Citeste si: VIDEO Adorabil: David Beckham, asa cum n-a fost vazut niciodata. Fiica de 9 ani i-a stat alaturi