Persoana infestata cu virusul Sars-CoV-2 din cadrul clubului FC Arges este masorul echipei

"In urma ultimei testarii COVID-19, efectuata luni dimineata, o persoana din cadrul clubului nostru a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Am anuntat Federatia Romana de Fotbal despre acest caz si urmeaza ca Directia de Sanatate Publica Arges sa efectueze o ancheta epidemiologica la clubul nostru.Facem precizarea ca persoana depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 este masor in cadrul clubului nostru si se afla deja in izolare la domiciliu, din momentul in care a primit rezultatul testului.Mentionam ca toate persoanele care au efectuat testul de luni dimineata sunt negative ( jucatori antrenori , magazioner, conducere administrativa, doctor). In urmatoarele zile, DSP Arges va face o noua testare. Speram ca rezultatele sa fie tot negative pentru a putea continua competitia", a declarat directorul executiv al clubului, Bogdan Stoica.Partida FC Arges - CS Mioveni a fost amanata dupa ce o persoana din cadrul clubului pitestean a fost depistata pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, informeaza FRF Departamentul de competitii al Federatiei Romane de Fotbal a amanat meciul programat marti, de la ora 20.00, dupa ce o persoana din cadrul clubului FC Arges a fost depistata pozitiv.Meciul va fi reprogramat in prima data disponibila. Federatia Romana de Fotbal precizeaza ca partidele amanate vor fi reprogramate in ordinea amanarii acestora si utilizand toate datele disponibile din calendarul competitional.Decizia a fost luata avand in vedere discutiile avute cu reprezentantii celor sase formatii implicate in play-off-ul Ligii 2, in cadrul unei videoconferinte ce a avut loc inainte de startul play-off-ului, pentru a stabili modul de actiune pe mai multe scenarii posibile.