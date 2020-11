Peste 150 de fani sud-coreeni vor primi despagubiri pentru absenta lui Cristiano Ronaldo la un meci amical

"Acuzatul avea obligatia contractuala de a face astfel incat Ronaldo sa joace, cu exceptia unor circumstante neprevazute", se arata in decizia Curtii centrale din Seul, conform news.ro.The Fasta, promotorul meciului, a pus accent pe participarea atacantului portughez atunci cand a promovat confruntarea, astfel ca biletele, cu preturi de 22 pana la 301 euro, s-au vandut in mai putin de trei minute.Tribunalul a decis ca promotorul are obligatia sa ramburseze jumatate din pretul biletului, plus 37 de euro fiecaruia dintre cei 162 de fani care au depus plangere.Ronaldo a ramas pe banca in timpul meciului dintre Juventus si o echipa a vedetelor din K-League (3-3), din iulie 2019, desi cei 65.000 de spectatori i-au cerut in repetate randuri prezenta in teren. Staful medical al clubului Juventus a decis ca el sa nu evolueze din cauza unor probleme musculare.Citeste si: Gica Popescu sare in apararea lui Ianis Hagi: "De ce numai el? De parca e singur la echipa nationala"