Politia italiana a intrat in forta noaptea si a spart petrecerea unor fotbalisti de la Inter Milano. Ce s-a intamplat si ce sanctiuni au fost

Corriere della Sera a scris ca politia a intrat intr-un hotel din centrul orasului Milano in jurul orei 03.00, in noaptea de miercuri spre joi, si l-a gasit pe atacantul belgian sarbatorindu-si ziua de nastere, dupa victoria cu 3-1 asupra echipei AS Roma Coechipierii lui, Achraf Hakimi, Ivan Perisici si Ashley Young, au fost printre cele 24 de persoane identificate la petrecere, la care a participat si managerul restaurantului hotelului, care a organizat evenimentul.Directorul si invitatii au fost sanctionati pentru diverse incalcari ale regulilor anti-Covid.Politia a raspuns unei reclamatii si s-a deplasat la un hotel din centrul orasului, unde se sarbatorea ziua atacantului Inter.