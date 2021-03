Petrolul Ploiesti pierde acasa si isi ia adio de la promovare. Reactia antrenorului Viorel Moldovan: "Sunt descumpanit"

Unicul gol al partidei a fost inscris de Stefan Blanaru (85), dupa o pozitie suspecta de ofsaid.Inaintea ultimei etape din sezonul regulat, Petrolul pastreaza sanse infime de a mai prinde unul dintre primele sase locuri in liga a doua, calificante in play-off."Nici nu stiu ce sentimente ma incearca. Sincer, e greu, sunt descumpanit. Nu stiu cum va fi ultimul joc, nu ma gandesc la el in momentul de fata. Momentan, nu ma gandesc la demisie, sunt dezamagit", a afirmat antrenorul ploiestenilor, Viorel Moldovan Rezultate:CSM Slatina - AFC Ripensia Timisoara 0-1ACS Fotbal Comuna Recea - CSM Resita 6-0CS Aerostar Bacau - CS Concordia Chiajna 0-1SCM Gloria Buzau - CS Pandurii Lignitul Targu Jiu 1-1AFC Unirea 04 Slobozia - FC Metaloglobus Bucuresti 0-1FC Petrolul Ploiesti - CS Mioveni 0-1Duminica e programata partida FC Rapid - AFC Dunarea 2005 Calarasi (Stadion CNAF Buftea iarba, 19:00).Luni se va juca meciul ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (Stadion Municipal - Targu Jiu, 19:30).Marti se va disputa partida FC U Craiova 1948 - AFC Farul Constanta (Stadion '' Ion Oblemenco '' - Craiova, 19:30).FC Universitatea Cluj si ASU Politehnica Timisoara stau in aceasta etapa.Clasament:1. ASU Poli Timisoara 32 puncte (18 jocuri)2. FC U Craiova 1948 31 p (17 j)3. ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 31 p (17 j)4. FC Farul 31 p (18 j)5. Dunarea Calarasi 31 p (17 j)6. Metaloglobus 30 p (18 j)7. CS Mioveni 30 p (18 j)8. U Cluj 29 p (18 j)9. Petrolul 28 p (18 j)10. Csikszereda Miercurea Ciuc 28 p (17 j)...Citeste si: