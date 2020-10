Petrolul Ploiesti este in 16-imile Cupei Romaniei, dupa 2-1 cu Metaloglobus, meci in care a revenit de la 0-1

La meciul disputat de Petrolul in deplasare, gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Gavarlita in minutul 47.Pentru Petrolul Ploiesti au inscris Manolache '49 si Roige '104.In minutul 60, de la Metaloglobus a fost eliminat Ciubotariu, iar in minutul 80 Buhaescu (Petrolul) a ratat un penalti.Alte rezultate din turul patru al Cupei Romaniei:CSA Axiopolis Sport Cernavoda - AFC Farul Constanta 1-1 (3-5 la loviturile de departajare)CSC Sanmartin - ACS Fotbal Comuna Recea 4-3CSC Ghiroda si Giarmata Vii - ACS ASU Politehnica Timisoara 3-4 dupa prelungiriACS SR Municipal Brasov - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1 dupa prelungiriACS Somuz Falticeni - ACSM Ceahlaul Piatra Neamt 0-4ACS Husana Husi - CSM Focsani 2007 1-0ACS Dacia Unirea Braila - SCM Gloria Buzau 1-2ACS Mostistea Ulmu - AFC Dunarea 2005 Calarasi 1-2CS Concordia Chiajna - CS Mioveni 1-0CS Viitorul Daesti - ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 1-2 dupa prelungiriEchipele invingatoare s-au calificat in saisprezecimile competitiei, in care vor evolua si formatiile din Liga I.