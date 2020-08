Petrolul Ploiesti i-a transferat pe Bart Meijers si Ibrahim Diarra

"Lotul galben-albastrilor a primit intariri, dupa ce doi noi jucatori au semnat, in aceasta dupa-amiaza, cu gruparea noastra. Astfel, fundasul central olandez Bart Meijers si atacantul malian Sory Ibrahim Diarra vor evolua pentru FC Petrolul Ploiesti in viitorul sezon", a notat gruparea din Liga a II-a pe site-ul citat.In varsta de 23 de ani, Bart Meijers a evoluat in sezonul precedent in esalonul secund olandez pentru formatia Almere City. Anterior, fundasul central a mai jucat pentru NAC Breda, club cu care a bifat 13 prezente in prima liga olandeza, si Helmond Sport.La randul sau, Sory Ibrahim Diarra, in varsa de 20 de ani, component al reprezentativei U20 a statului Mali, s-a aflat din toamna anului trecut in lotul formatiei CSM Ceahlaul Piatra Neamt.